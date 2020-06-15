В районе улицы Чапаева из Суры вытащили тело 36-летнего мужчины

15.06.2020 | 12:31

В Пензе продолжают тонуть люди. Стало известно об очередной жертве водной стихии.

В субботу, 13 июня, в 12:13 в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на поверхности Суры близ дома № 27 на улице Чапаева безжизненного тела.

Сотрудники областного пожарно-спасательного центра с помощью багра извлекли его из водоема и передали сотрудникам полиции.

Личность погибшего вскоре установили, им оказался 36-летний житель Шемышейского района, который с 8 июня значился пропавшим без вести.

В пресс-службе регионального УМВД РФ пояснили, что видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Следственным управлением проводится проверка по данному факту.

Это не первая трагедия за лето. 8 июня у острова Пески спасатели-водолазы вытащили из Суры тело 44-летнего пензенца.