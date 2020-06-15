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Происшествия

Тело утонувшего в Суре мужчины находилось в воде несколько дней

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В понедельник, 15 июня, следователи сообщили подробности ЧП, случившегося на реке Суре, из которой днем 13-го числа вытащили тело 36-летнего мужчины.

Прохожий выгуливал собаку и в районе дома № 27 на улице Чапаева заметил тело в водоеме. Прибывшие на место спасатели вытащили погибшего с помощью багра и передали полицейским.

Как оказалось, утонувший из Шемышейского района, но в последнее время жил в Пензе. С 8 июня он числился пропавшим. Несколько дней мужчина не выходил на связь, и родственница обратилась за помощью в правоохранительные органы.

«При первоначальном осмотре на теле мужчины каких-либо повреждений не обнаружено, при себе у погибшего имелись документы, сотовый телефон и иные личные вещи. В воде тело находилось несколько дней. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины. После будет принято процессуальное решение.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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