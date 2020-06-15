Погибший от удара током подросток хотел впечатлить девушку

15.06.2020 | 18:24

Подросток стал жертвой электричества. Трагедия произошла в районе станции Пенза-III в 20:30. Под проводами стоял грузовой состав, произошло короткое замыкание.

«14-летний молодой человек, учащийся школы № 69, залез на вагон и был поражен электрическим током (разрядом 27 000 вольт переменного тока), после чего упал с вагона», - сообщил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Ребенок сразу погиб. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили предварительную причину ЧП.

«По объяснениям молодых людей, которые с ним были в компании, он хотел показать свою ловкость (что он может залезть на вагон) перед девушкой, которая ему понравилась. Они его отговаривали от этого поступка.

Необязательно хвататься за провод в данном случае, при таком напряжении достаточно быть от него на расстоянии около метра, чтобы возникла электрическая дуга, тем более в сырую погоду, и получить поражение», - отметил Сергей Гусев.

Это первый за последние пять лет случай гибели ребенка от удара электрическим током на железной дороге в Пензенской области.