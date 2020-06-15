Сетевое издание|18+|Понедельник|15 июн 2020|19:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Погибший от удара током подросток хотел впечатлить девушку

Печать

Подросток стал жертвой электричества. Трагедия произошла в районе станции Пенза-III в 20:30. Под проводами стоял грузовой состав, произошло короткое замыкание.

«14-летний молодой человек, учащийся школы № 69, залез на вагон и был поражен электрическим током (разрядом 27 000 вольт переменного тока), после чего упал с вагона», - сообщил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Ребенок сразу погиб. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили предварительную причину ЧП.

«По объяснениям молодых людей, которые с ним были в компании, он хотел показать свою ловкость (что он может залезть на вагон) перед девушкой, которая ему понравилась. Они его отговаривали от этого поступка.

Необязательно хвататься за провод в данном случае, при таком напряжении достаточно быть от него на расстоянии около метра, чтобы возникла электрическая дуга, тем более в сырую погоду, и получить поражение», - отметил Сергей Гусев.

Это первый за последние пять лет случай гибели ребенка от удара электрическим током на железной дороге в Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Погибший от удара током подросток хотел впечатлить девушку
Девушка впечатлилась и никогда не забудет этих впечатлений.

Гость||

Молодец чувак,всех удивил.

Гость||

самоликвидатор

Гость||

300000 дорога заплатит.

Гость||

Интересно, РЖД в этом как виноваты? Пора пересматривать законы! Захотел ощущений - получай, но за свой счет!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.06.2020 18:58|

Интересно, РЖД в этом как виноваты?

однако источник повышенной опасности

Гость||

штаны полные впечатлений

Гость||

у него это получилось

Гость||

Для дурака - любой предмет является источником повышенной опасности!

Гость||

При чем здесь Пенза 3,если это случилось между Токарной и терн.мостом?

Гость||

Можно и вилкой себя убить, производители вилок не виноваты.

Гость||

Кто за контактный провод не дергал - не мужик!

Гость||

В 2018 году такой же случай произошёл в Колышлее! Какие последние 5 лет?

Гость||

Гость писал(a):

При чем здесь Пенза 3,если это случилось между Токарной и терн.мостом?
Т.е. не в Рузаевском или Сызранском, а в Заречном парке

Гость||

Гость писал(a):

В 2018 году такой же случай произошёл в Колышлее! Какие последние 5 лет?
А это уже ЮгоВосточная жд (раньше была Приволжская)

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте