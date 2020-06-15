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Происшествия

ДТП с участием маршрутки на ул. Лермонтова попало на видео

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В Сеть выложили видеозапись ДТП с участием маршрутки. Инцидент произошел в воскресенье, 14 июня, на перекрестке улиц Красной и Лермонтова.

Ролик, сделанный видеорегистратором, опубликовал один из участников сообщества «Пенза live» во «ВКонтакте».

Автобус малой вместимости, следовавший по маршруту № 77, ехал вниз по Лермонтова в направлении Соборной площади. В него врезался легковой автомобиль, который поднимался со стороны зоопарка.

Спустя менее чем минуту к месту столкновения прибыли сотрудники ГИБДД. Служебный автомобиль, поднимавшийся по Лермонтова, остановился на светофоре, из него вышел инспектор.

«Жизнь-то налаживается, гайцы в течении 15 сек на ДТП приезжают», - порадовался один из интернет-пользователей.

Кроме того, комментаторы выдвинули несколько версий произошедшего.

«Маршрутка решила проскочить на желтый или уже красный», «Когда подъехала машина, горел красный. Значит, легковушка нарушила, проскочить не успела», «Моргал желтый для всех. Я считаю, маршрутка стартовала раньше, чем следовало», - поделились пензенцы размышлениями.

Виновника аварии предстоит назвать сотрудникам ГИБДД.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/penza_live
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Гость||

Дабы не разбираться, что бы некому не было обидно, у обоих отнять права и дело в сторону! Ну и штраф ещё можно вляпать.

Имя: Гость
Комментарий:

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