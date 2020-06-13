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Происшествия

В Пензенской области жертвами коронавируса стали еще две женщины

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В Пензенской области зарегистрированы еще две смерти от COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в ночь с 12 на 13 июня.

По ее словам, жертвы - женщины 1938 и 1978 годов рождения.

У старшей кроме COVID-19 были диагностированы хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных, почечных и церебральных, артерий и артериальная гипертензия.

Младшая страдала от ожирения.

Причиной смерти в обоих случаях стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, за все время пандемии в Пензенской области умерли 30 человек с COVID-19: 17 мужчин и 13 женщин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Младшая страдала от ожирения.
В соответствии с каким индексам массы тела ставятся такие диагнозы? У нас может пол страны такими ходит, а то и больше.

Гость||

индексом*

Гость||

Гость писал(a):

страдала от ожирения.
Спасибо партии родной за пальмовую еду!!!

Жопа растёт не от наличия денег,а от нищеты...

Гость||

Как можно в 40 лет страдать от ожирения. Бред.

Д-р Шаффхаузен||

Малышева Елена говорила по первому каналу что дети не болеют, а мрут в основном мужчины преклонного возраста. И я ей верю, она по федеральному каналу каждый день, а Дина только с печальными вестями.

Гость||

Д-р Шаффхаузен писал(a):

Малышева Елена говорила
По методичке Израиля говорила?

Гость||

Всё! Стройте крематорий,хороший,нужный и красивый...

Гость||

07.33, индекс м.т. > 30 - ожирение. И да, половина точно есть.

Гость||

Как можно в 40 лет страдать от ожирения. Бред

Глазами посмотрите на людей вокруг.

Гость||

А она страдала от ожирения?

Она, может быть, с этим ожирением ещё сто лет прожила бы!

Ну и общий вывод:к сожалению страна не справляется пока с эпидемией,хваленые репортажи из "ящика" далеки от действительности,каждый день по 9 тыс!

И эта,не побоюсь этого слова, хрень,уже с месяц! А если бы давали статистику по смертности,как они ее называют, от внебольничной пневмонии,которая в итоге бы,оказалась тем же Ковидом,то цифры были (и есть,наверняка) на порядок выше!

Москва-не вся Россия!Если там,на цифрах,как-то справились,то в регионах ситуация не меняется!

Имя: Гость
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