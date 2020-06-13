В Пензенской области жертвами коронавируса стали еще две женщины

В Пензенской области зарегистрированы еще две смерти от COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в ночь с 12 на 13 июня.
По ее словам, жертвы - женщины 1938 и 1978 годов рождения.
У старшей кроме COVID-19 были диагностированы хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных, почечных и церебральных, артерий и артериальная гипертензия.
Младшая страдала от ожирения.
Причиной смерти в обоих случаях стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Таким образом, за все время пандемии в Пензенской области умерли 30 человек с COVID-19: 17 мужчин и 13 женщин.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):В соответствии с каким индексам массы тела ставятся такие диагнозы? У нас может пол страны такими ходит, а то и больше.