В Пензенской области жертвами коронавируса стали еще две женщины

13.06.2020 | 07:01

В Пензенской области зарегистрированы еще две смерти от COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в ночь с 12 на 13 июня.

По ее словам, жертвы - женщины 1938 и 1978 годов рождения.

У старшей кроме COVID-19 были диагностированы хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных, почечных и церебральных, артерий и артериальная гипертензия.

Младшая страдала от ожирения.

Причиной смерти в обоих случаях стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, за все время пандемии в Пензенской области умерли 30 человек с COVID-19: 17 мужчин и 13 женщин.