В Кузнецке следователи устанавливают причины ухода двух детей из дома

13.06.2020 | 16:18

В Кузнецке мальчиков-братьев, ушедших в субботу, 13 мая, из дома, опрашивают следователи.

Дети покинули жилище около 6:30. В начале 11-го часа в полицию поступило заявление об их пропаже. Посты о поисках с приметами детей появились в группах «Подслушано в Кузнецке» и регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

На поиски братьев был направлен весь личный состав правоохранительных органов. Около 15:00 из дежурной части Кузнецка поступило сообщение о том, что дети нашлись живыми и здоровыми. Их обнаружили сотрудники уголовного розыска на улице Заводской, где мальчики прятались под мостом.

«В настоящее время дети доставлены в Кузнецкий межрайонный следственный отдел, их опрашивают следователи. В рамках проверки будут установлены обстоятельства и причины ухода несовершеннолетних из дома, исследованы условия их жизни и воспитания в семье», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По результатам проверки следователь должен принять процессуальное решение.