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Происшествия

В Кузнецке следователи устанавливают причины ухода двух детей из дома

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В Кузнецке мальчиков-братьев, ушедших в субботу, 13 мая, из дома, опрашивают следователи.

Дети покинули жилище около 6:30. В начале 11-го часа в полицию поступило заявление об их пропаже. Посты о поисках с приметами детей появились в группах «Подслушано в Кузнецке» и регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

На поиски братьев был направлен весь личный состав правоохранительных органов. Около 15:00 из дежурной части Кузнецка поступило сообщение о том, что дети нашлись живыми и здоровыми. Их обнаружили сотрудники уголовного розыска на улице Заводской, где мальчики прятались под мостом.

«В настоящее время дети доставлены в Кузнецкий межрайонный следственный отдел, их опрашивают следователи. В рамках проверки будут установлены обстоятельства и причины ухода несовершеннолетних из дома, исследованы условия их жизни и воспитания в семье», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По результатам проверки следователь должен принять процессуальное решение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

следователи устанавливают причины ухода двух детей из
Зачем их по следователям повели. Оставьте детей в покое. Им нужна реальная помощь, а не ваши действия для галочки.

Гость||

Гость писал(a):

Зачем их по следователям повели.
Пусть привыкают к реальной жизни?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

где мальчики прятались под мостом.
Готовились к новому подарку природы. Сказали же прячьтесь в тоннелях, подземных проходах и т.д. А 14 Июля опять надвигается не благоприятная погода. Вот дети и спрятались.

Имя: Гость
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