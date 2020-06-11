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Происшествия

На ул. Калинина в Пензе столкнулись «Газель» и Ford, пострадали двое

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В четверг, 11 июня, на улице Калинина в Пензе столкнулись «Газель» и Ford Focus. Последствия аварии попали в объектив камеры горожанина.

Кадры появились в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлен пострадавший Ford, машина помята сзади. Чуть дальше на проезжей части стоит грузовая «Газель».

Как сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД, иномаркой управлял 48-летний автомобилист. За рулем «Газели» находился 34-летний мужчина. ДТП случилось рядом с домом № 104.

Травмы получили водитель Ford и 35-летняя пассажирка грузовика. Медики оказали им помощь, а затем отпустили.

Сейчас в обстоятельствах и причинах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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Источник — vk.com/sova_penza
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