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Происшествия

Житель Кузнецка снял на видео, как тушили горящий автомобиль

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В ночь с 7 на 8 июня в Кузнецке произошел пожар. На улице Победы сгорел автомобиль ВАЗ-2199. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 0:32.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что по сигналу о ЧП на место выехали девять сотрудников ведомства на спецмашинах. Один из местных жителей снял процесс тушения на видео и выложил ролик в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

«Никого нет, убежали все», - сообщил очевидец сотрудникам МЧС, прибывшим для тушения.

Автомобиль серьезно пострадал. У транспортного средства выгорел моторный отсек и салон на площади 3 кв. м.

«Ребята красавчики, за минуту потушили», - похвалил очевидец пожарных за оперативную работу.

Что стало причиной возгорания, выяснят по итогам проверки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

Может быть ВАЗ-21099?

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