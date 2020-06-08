Житель Кузнецка снял на видео, как тушили горящий автомобиль

08.06.2020 | 09:24

В ночь с 7 на 8 июня в Кузнецке произошел пожар. На улице Победы сгорел автомобиль ВАЗ-2199. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 0:32.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что по сигналу о ЧП на место выехали девять сотрудников ведомства на спецмашинах. Один из местных жителей снял процесс тушения на видео и выложил ролик в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

«Никого нет, убежали все», - сообщил очевидец сотрудникам МЧС, прибывшим для тушения.

Автомобиль серьезно пострадал. У транспортного средства выгорел моторный отсек и салон на площади 3 кв. м.

«Ребята красавчики, за минуту потушили», - похвалил очевидец пожарных за оперативную работу.

Что стало причиной возгорания, выяснят по итогам проверки.