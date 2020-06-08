Житель Кузнецка снял на видео, как тушили горящий автомобиль

В ночь с 7 на 8 июня в Кузнецке произошел пожар. На улице Победы сгорел автомобиль ВАЗ-2199. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 0:32.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что по сигналу о ЧП на место выехали девять сотрудников ведомства на спецмашинах. Один из местных жителей снял процесс тушения на видео и выложил ролик в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте».
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
«Никого нет, убежали все», - сообщил очевидец сотрудникам МЧС, прибывшим для тушения.
Автомобиль серьезно пострадал. У транспортного средства выгорел моторный отсек и салон на площади 3 кв. м.
«Ребята красавчики, за минуту потушили», - похвалил очевидец пожарных за оперативную работу.
Что стало причиной возгорания, выяснят по итогам проверки.
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Может быть ВАЗ-21099?