Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июн 2020|15:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

В столкновении автобуса и «Газели» в Пензе пострадали 5 человек

Печать

В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщили подробности ДТП с маршруткой и автобусом № 70, которое произошло в понедельник, 8 июня, на улице Кирова в Пензе.

Транспортные средства столкнулись вблизи Фонтанной площади в 11:10. Участниками аварии стали 53-летний водитель «Газели» и 57-летний мужчина, управлявший автобусом MAN.

В ДТП получили травмы пять человек, ехавшие в «Газели». Двоих мужчин 31 года и 72 лет медики после оказания помощи отпустили. Женщин 49 и 23 лет, а также 16-летнего подростка доставили в больницу.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/penza_live
0
0
0
0
 
Гость||

У водителей общественного транспорта опасные условия труда. По Трудовому Кодексу РФ рабочий день у них должен быть 6 часов, включая перерывы между рейсами. Во времена СССР так и было.По факту - все 12. Учитывают только время движения. Отсюда утомление и аварии.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте