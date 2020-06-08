В столкновении автобуса и «Газели» в Пензе пострадали 5 человек

В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщили подробности ДТП с маршруткой и автобусом № 70, которое произошло в понедельник, 8 июня, на улице Кирова в Пензе.
Транспортные средства столкнулись вблизи Фонтанной площади в 11:10. Участниками аварии стали 53-летний водитель «Газели» и 57-летний мужчина, управлявший автобусом MAN.
В ДТП получили травмы пять человек, ехавшие в «Газели». Двоих мужчин 31 года и 72 лет медики после оказания помощи отпустили. Женщин 49 и 23 лет, а также 16-летнего подростка доставили в больницу.
«По факту случившегося проводится проверка», - добавили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды.
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У водителей общественного транспорта опасные условия труда. По Трудовому Кодексу РФ рабочий день у них должен быть 6 часов, включая перерывы между рейсами. Во времена СССР так и было.По факту - все 12. Учитывают только время движения. Отсюда утомление и аварии.