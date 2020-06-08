В столкновении автобуса и «Газели» в Пензе пострадали 5 человек

08.06.2020 | 14:47

В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщили подробности ДТП с маршруткой и автобусом № 70, которое произошло в понедельник, 8 июня, на улице Кирова в Пензе.

Транспортные средства столкнулись вблизи Фонтанной площади в 11:10. Участниками аварии стали 53-летний водитель «Газели» и 57-летний мужчина, управлявший автобусом MAN.

В ДТП получили травмы пять человек, ехавшие в «Газели». Двоих мужчин 31 года и 72 лет медики после оказания помощи отпустили. Женщин 49 и 23 лет, а также 16-летнего подростка доставили в больницу.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды.