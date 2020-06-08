В Сеть выложили видео с моментом ДТП на проспекте Победы

08.06.2020 | 08:45

В пензенском сообществе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» выложили видеозапись с моментом ДТП. Инцидент произошел около 18:30 в воскресенье, 7 июня, в районе проспекта Победы и улицы Коммунистической.

На кадрах запечатлено, как автомобиль Toyota Land Cruiser пересекает проезжую часть справа налево и выезжает на третью полосу, по которой двигается «Лада-Калина». Водитель отечественной легковушки тормозит, но избежать столкновения не удается.

По фотографиям, также выложенным во «ВКонтакте», ясно, что в результате ДТП «Калина» сильно пострадала. У транспортного средства разбита передняя часть кузова. Насколько серьезные механические повреждения получил Land Cruiser, не видно.

Пострадали ли в аварии люди, не сообщается. На место происшествия выезжали сотрудники скорой помощи и представители ГИБДД. Они проведут проверку и установят виновника.