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Происшествия

В Сеть выложили видео с моментом ДТП на проспекте Победы

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В пензенском сообществе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» выложили видеозапись с моментом ДТП. Инцидент произошел около 18:30 в воскресенье, 7 июня, в районе проспекта Победы и улицы Коммунистической.

На кадрах запечатлено, как автомобиль Toyota Land Cruiser пересекает проезжую часть справа налево и выезжает на третью полосу, по которой двигается «Лада-Калина». Водитель отечественной легковушки тормозит, но избежать столкновения не удается.

По фотографиям, также выложенным во «ВКонтакте», ясно, что в результате ДТП «Калина» сильно пострадала. У транспортного средства разбита передняя часть кузова. Насколько серьезные механические повреждения получил Land Cruiser, не видно.

Пострадали ли в аварии люди, не сообщается. На место происшествия выезжали сотрудники скорой помощи и представители ГИБДД. Они проведут проверку и установят виновника.

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Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

, по которой двигается «Лада-Калина».
Зачем так упорно лева брать, да еще и скорость увеличивать?

Гость||

Гость писал(a):

Зачем так упорно лева брать, да еще и скорость увеличивать?
Да дебил просто, непонятно, что хотел.

Гость||

А почему не объехать справа и чуть-чуть притормозить перед выезжающим авто? Месть японскому автопроизводителю?

Имя: Гость
Комментарий:

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