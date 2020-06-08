Рейсовый автобус из Пензы попал в серьезное ДТП на трассе М5

08.06.2020 | 13:46

Вечером в воскресенье, 7 июня, на трассе М5, на границе со Спасским районом, в серьезное ДТП попал автобус, следовавший по маршруту Пенза - Москва.

Об аварии в социальной сети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.

«В 22:00 на рейсовый автобус на встречку вылетел Renault Megane», - пояснили они.

На фото, прикрепленных к посту, можно видеть, что обе машины после столкновения вылетели с трассы. Транспортные средства получили значительные механические повреждения. Легковушка превратилась в груду металла. У автобуса, по всей видимости, разбита передняя часть.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали случившееся.

«По предварительным данным, авария произошла в 21:50 на 502-м километре трассы М5. 33-летний водитель Renault столкнулся с автобусом MAN, которым управлял 48-летний мужчина», - пояснили в Госавтоинспекции.

После удара рейсовый автобус оказался в кювете.

В ДТП получили травмы два человека: водитель легковушки, который скончался на месте от полученных повреждений, и пассажирка автобуса, 38-летняя женщина. Медики госпитализировали ее.

По факту случившегося проводится проверка.

17 сентября 2019 года ДТП с рейсовым автобусом Пенза - Москва случилось на трассе в Рязанской области. В остановившуюся машину въехал 31-летний житель Московской области, управлявший «Приорой». В аварии пострадала пассажирка легковушки.