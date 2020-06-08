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Происшествия

Рейсовый автобус из Пензы попал в серьезное ДТП на трассе М5

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Вечером в воскресенье, 7 июня, на трассе М5, на границе со Спасским районом, в серьезное ДТП попал автобус, следовавший по маршруту Пенза - Москва.

Об аварии в социальной сети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.

«В 22:00 на рейсовый автобус на встречку вылетел Renault Megane», - пояснили они.

На фото, прикрепленных к посту, можно видеть, что обе машины после столкновения вылетели с трассы. Транспортные средства получили значительные механические повреждения. Легковушка превратилась в груду металла. У автобуса, по всей видимости, разбита передняя часть.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали случившееся.

«По предварительным данным, авария произошла в 21:50 на 502-м километре трассы М5. 33-летний водитель Renault столкнулся с автобусом MAN, которым управлял 48-летний мужчина», - пояснили в Госавтоинспекции.

После удара рейсовый автобус оказался в кювете.

В ДТП получили травмы два человека: водитель легковушки, который скончался на месте от полученных повреждений, и пассажирка автобуса, 38-летняя женщина. Медики госпитализировали ее.

По факту случившегося проводится проверка.

17 сентября 2019 года ДТП с рейсовым автобусом Пенза - Москва случилось на трассе в Рязанской области. В остановившуюся машину въехал 31-летний житель Московской области, управлявший «Приорой». В аварии пострадала пассажирка легковушки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Опять bas 58, заберите у них лицензию!

Гость||

Всем кто ложиться спать спокойного сра.

Гость||

Этот автобус не BUS58, зачем писать ерунду, если не знаете.

Гость||

Гость писал(a):

Этот автобус не BUS58, зачем писать ерунду, если не знаете.
Да ладно ,просто та же самая схема ,когда БУС 58 раскидывает автобусы по своим же карманным ИП. Это же МАН Коуч,да ещё и серый,жаль номера не видно

Гость||

Ты дурак , рот закрой и не неси чушь.... бас не бас какая разница виноват водитель легкового авто

Гость||

Эх, Женька, куда же ты гнал... Царствие небесное. Как же теперь родителям без тебя?

Гость||

Статья есть для таких комментаторов в УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации". Почитайте на досуге прежде чем сообщать лживую информацию.

Гость||

Когда М-5 полностью реконструируют и разведут потоки,что бы лобовых не было?Когда там трассу то расширять будут и объездную вокруг Спасска пора делать. Значит авария была не доезжая Зубово ,в лесополосу улетел .

Имя: Гость
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