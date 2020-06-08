Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июн 2020|13:47
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Происшествия

На ул. Кирова в Пензе столкнулись маршрутка и пассажирский автобус

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В понедельник, 8 июня, на улице Кирова в областном центре случилось ДТП с участием маршрутного такси и автобуса № 70.

Фото, запечатлевшее последствия аварии, появились в группе пензенских автомобилистов мессенджера Viber. На них можно увидеть, что микроавтобус получил механические повреждения передней части.

Пострадали ли в ДТП люди, пока неизвестно.

По сообщениям очевидцев, столкновение стало причиной автомобильного затора. К месту происшествия прибыли медики.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в группе пензенских автомобилистов мессенджера Viber.
Только альтернативно одарённые используют вайбер.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 8 июня, на улице Кирова в областном центре случилось ДТП с участием маршрутного такси
Маршрутки надо убирать с дорог Пензы.

Гость||

Гость писал(a):

Маршрутки надо убирать с дорог Пензы.
Да что вы говорите! может вас убирем?

Гость||

убирем все тазики, которые еле передвигаются.

Гость||

Гость писал(a):

Маршрутки надо убирать с дорог Пензы.
количество просто поделить на два

Гость||

Гость писал(a):

убирем все тазики, которые еле передвигаются.
ты случайно не сварщик?

Гость||

Гость писал(a):

количество просто поделить на два
мозг себе раздели. Сварщик, а что услуги нужны? Дистанцию соблюдай

Гость||

Гость писал(a):

убирем все тазики, которые еле передвигаются[

Задолбали своим инохламом. Мало вас по столбам разнеслось. Одни панты.

Гость||

Гость писал(a):

Маршрутки надо убирать с дорог Пензы.
И целый час добираться в переполненном автобусе с вечно недовольными людьми.

Гость||

Гость писал(a):

мозг себе раздели. Сварщик, а что услуги нужны? Дистанцию соблюдай
у вас интеллект со сварщиком одинаковый

Гость||

Гость писал(a):

мозг себе раздели.
хамло с усеченным мозгом

Гость||

Если вы не хотите убрать маршрутки с дорог Пензы то у вас стокгольмский синдром либо вы связаны с этим бизнесом.

Гость||

Какой MAN A21 по сути фото?

Гость||

Все зелёные Маны без фоточки автобусы

Имя: Гость
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