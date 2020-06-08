На ул. Кирова в Пензе столкнулись маршрутка и пассажирский автобус

В понедельник, 8 июня, на улице Кирова в областном центре случилось ДТП с участием маршрутного такси и автобуса № 70.
Фото, запечатлевшее последствия аварии, появились в группе пензенских автомобилистов мессенджера Viber. На них можно увидеть, что микроавтобус получил механические повреждения передней части.
Пострадали ли в ДТП люди, пока неизвестно.
По сообщениям очевидцев, столкновение стало причиной автомобильного затора. К месту происшествия прибыли медики.
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penzainform.ru писал(a):Только альтернативно одарённые используют вайбер.