На ул. Кирова в Пензе столкнулись маршрутка и пассажирский автобус

08.06.2020 | 12:18

В понедельник, 8 июня, на улице Кирова в областном центре случилось ДТП с участием маршрутного такси и автобуса № 70.

Фото, запечатлевшее последствия аварии, появились в группе пензенских автомобилистов мессенджера Viber. На них можно увидеть, что микроавтобус получил механические повреждения передней части.

Пострадали ли в ДТП люди, пока неизвестно.

По сообщениям очевидцев, столкновение стало причиной автомобильного затора. К месту происшествия прибыли медики.