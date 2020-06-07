Пензенцам раскрыли правду о ношении медицинских масок

07.06.2020 | 13:23

В Пензенской области разоблачили очередной миф о ношении медицинских масок. Так, в Сети распространилась информация, что защиту следует носить белой стороной внутрь, если человек болеет коронавирусом и не желает заразить окружающих.

Тем же, кто не хочет сам подхватить смертельно опасную инфекцию, нужно надевать медицинскую маску белой стороной наружу.

«Нет никакой разницы между сторонами масок», - поясняется в ролике, который размещен на странице регионального правительства в соцсети Instagram.

Пензенцам напомнили, что изделие должно полностью закрывать нос и рот и плотно прилегать к лицу.

«Обычные одноразовые маски нужно менять каждые 2-3 часа. Снимать их нужно аккуратно, не касаясь поверхности. После помыть руки или обработать антисептиком», - говорится в заключение в ролике.

Масочный режим в Пензенской области ввели 30 апреля. Жителей региона обязали применять защиту в общественных местах, транспорте, при посещении магазинов и других организаций.

Длительное ношение изделия может грозить различными неприятностями: аллергической реакцией, контактным дерматитом, зудом, обострением хронических заболеваний.

В связи с этим пензенцам рекомендовали после снятия маски умыться мягким средством и нанести на кожу крем. Если зуд и покраснение не проходят, следует обратиться к врачу.