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Происшествия

На ул. Антонова в Пензе из-за пожара в ванной эвакуировали 10 человек

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В четверг, 4 июня, на улице Антонова в областном центре произошел пожар. Видео инцидента разместила в социальной сети «ВКонтакте» горожанка Елена.

На кадрах виден дым, который идет из окна квартиры многоэтажки. Рядом со зданием стоит пожарная машина.

Женщина добавила, что ЧП произошло в доме № 5а.

В региональном ГУ МЧС России прокомментировали случившееся.

«Сообщение о пожаре поступило в 14:40. В квартире на третьем этаже десятиэтажного дома произошло возгорание в ванной комнате на площади 4 квадратных метра», - рассказала начальник пресс-службы Анна Шупилова.

От распространившегося огня пострадала отделка квартиры на площади 25 квадратных метров. Из подъезда спасатели эвакуировали 10 жильцов.

На ликвидацию пламени прибыли два пожарных расчета и автолестница муниципальной пожарной части.

«По факту инцидента проводится проверка», - добавила Анна Шупилова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео Елены Незвановой, vk.com/penza_live
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