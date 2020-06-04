Из-за коммунальной аварии на ул. Гоголя в Пензе образовался затор

04.06.2020 | 15:32

В четверг, 4 июня, на улице Гоголя в Пензе образовался автомобильный затор из-за коммунальной аварии. О ЧП сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Гоголя стоит. Выбирайте объездные пути. Актуально на 14:45», - написал один из пользователей.

В ресурсоснабжающей организации пояснили, что на Гоголя, 15, произошла утечка из колодца. В настоящее время аварийная бригада устраняет последствия.

«Утечку планируется ликвидировать в течение часа-двух», - уточнили в горводоканале.