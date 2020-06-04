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Происшествия

Из-за коммунальной аварии на ул. Гоголя в Пензе образовался затор

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В четверг, 4 июня, на улице Гоголя в Пензе образовался автомобильный затор из-за коммунальной аварии. О ЧП сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Гоголя стоит. Выбирайте объездные пути. Актуально на 14:45», - написал один из пользователей.

В ресурсоснабжающей организации пояснили, что на Гоголя, 15, произошла утечка из колодца. В настоящее время аварийная бригада устраняет последствия.

«Утечку планируется ликвидировать в течение часа-двух», - уточнили в горводоканале.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

бывает...

Гость||

Гость писал(a):

говно там все залило,т
Где, у тебя в чирипушке чепушальной? Это да...

Гость||

там каждый день пробки и чё

Гость||

там и так каждый день пробки все в спутник и терновку едут по этой дороге

Имя: Гость
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