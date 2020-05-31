Момент серьезного ДТП на проспекте Победы в Пензе попал на видео

31.05.2020 | 10:42

В группе пензенских автомобилистов в мессенджере Viber появилось видео момента серьезной аварии, которая произошла в областном центре в районе ЦНТИ вечером в субботу, 30 мая.

О ДТП в соцсетях сообщили горожане. Пензенцев поразили повреждения, которые получила легковушка, лишившаяся передних колес и двигателя. Они остались на проезжей части, тогда как сам автомобиль впечатало в дорожное ограждение.

На кадрах видно, как машина двигается по проспекту Победы. Затем ее неожиданно заносит. Автомобиль, пересекая две полосы движения, налетает на отбойник.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали случившееся.

«По предварительным данным, в 20:15 автомобиль BMW под управлением мужчины 1987 года рождения совершил наезд на препятствие. В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован», - сообщили в Госавтоинспекции порталу PenzaInform.ru.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.