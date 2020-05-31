Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 мая 2020|12:10
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Происшествия

Момент серьезного ДТП на проспекте Победы в Пензе попал на видео

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В группе пензенских автомобилистов в мессенджере Viber появилось видео момента серьезной аварии, которая произошла в областном центре в районе ЦНТИ вечером в субботу, 30 мая.

О ДТП в соцсетях сообщили горожане. Пензенцев поразили повреждения, которые получила легковушка, лишившаяся передних колес и двигателя. Они остались на проезжей части, тогда как сам автомобиль впечатало в дорожное ограждение.

На кадрах видно, как машина двигается по проспекту Победы. Затем ее неожиданно заносит. Автомобиль, пересекая две полосы движения, налетает на отбойник.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали случившееся.

«По предварительным данным, в 20:15 автомобиль BMW под управлением мужчины 1987 года рождения совершил наезд на препятствие. В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован», - сообщили в Госавтоинспекции порталу PenzaInform.ru.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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Источник — видео invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По предварительным данным, в 20:15 автомобиль BMW
Очень ненадежная машина, сразу колеса отваливаются, американский брак.

Гость||

Америка здесь при чем ? И тут она подосрала ?

Гость||

Очень быстро ехал, практически летел. Что-то не срослось, возможно покрышка лопнула. С 60 км/час, разрешённых в городе, даже инвалидная коляска на дороге удержиться. Соблюдайте скорость пензяки.

Гость||

Гнал, потому что пытался скрыться с места ДТП, совершенного незадолго до этого.

Гость||

Гость писал(a):

Америка здесь при чем ? И тут она подосрала ?
«У нас, к сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, есть и у нас, которые не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию. Ложную информацию загоняют сюда, как они находят телефоны?», - заявил Белозерцев, отметив, что «народ взрывается»

Гость||

Збс, чётко

Гость||

Гость писал(a):

Очень быстро ехал, практически летел. Что-то не срослось, возможно покрышка лопнула. С 60 км/час, разрешённых в городе, даже инвалидная коляска на дороге удержиться. Соблюдайте скорость пензяки.
Ни чего у него не лопнуло ,летел около 140 ,мокрая дорога ,деформационный шов на мосту ,задний привод,снос и вылет.

Гость||

Почему в 20:15, на видеорегистраторе 20:12.

Гость||

Этот чувак был из Заречного. Видно дикий нрав на БМВ,плевать он хотел на скоростной режим,он же из диких мест из лесу. Карма не заставила себя ждать! Кто будет востановливать огорождение?

Гость||

ДА ЗА ХЛЕБОМ Я ЕХАЛ!!!

Гость||

ДИАГНОЗ------БМВ.

Гость||

Гость писал(a):

Очень ненадежная машина, сразу колеса отваливаются, американский брак.[/quote вообще то америка рядом не валялась с брендом бмв

Гость||

Гость писал(a):

Очень ненадежная машина, сразу колеса отваливаются, американский брак.
Там не колеса отвалились,а вырвало целиком переднюю подвеску с подрамником ,двигателем и коробкой.

Гость||

Аквапланирование, хорошо видно колейность, ну и скорость совсем не та, то должна быть!

Гость||

Гость писал(a):

Аквапланирование, хорошо видно колейность
Аквапланирование это миф.

Гость писал(a):

хорошо видно колейность
Нет там колейности, только накат контрастный.

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Имя: Гость
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