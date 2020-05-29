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Происшествия

После ДТП на Одесской улице искореженный ВАЗ оказался в кустах

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В объектив камеры пензенцев попали последствия ДТП на улице Одесской в Пензе вечером в четверг, 28 мая.

Об аварии, которая произошла около 19:00 в районе кафе «Виктория», в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» сообщили очевидцы.

На снимках можно увидеть вылетевший с дороги и оказавшийся в лесополосе автомобиль ВАЗ. Машина получила значительные механические повреждения, особенно сильно пострадало правое крыло.

Очевидцы, комментировавшие пост, рассказали, что нетрезвый водитель ехал по Ульяновской улице, где «собирал бордюры», не заметил перекресток и вылетел в кусты.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД, в аварии никто не пострадал.

Позже пензенец Евгений Регион выложил в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» кадры, запечатлевшие оставшуюся в кустах отечественную легковушку. У искореженной машины открыт моторный отсек, в котором уже не хватает деталей.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Типичная новость с утра для бодрости

Гость||

Теперь там останется навечно в этом бадыре

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