Пензенец попал в ДТП на трассе в Татарстане, погибло трое

В четверг, 28 мая, на 28-м километре дороги Казань - Ульяновск случилось смертельное ДТП, участником которого стал 30-летний житель Пензы.
Горожанин управлял грузовиком Volvo. В 0:30 его автомобиль столкнулся с «Нивой», выскочившей с полосы встречного движения. За рулем легковушки находился 26-летний житель поселка Малые Мими Кайбицкого района Республики Татарстан.
В результате ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и два его брата, 1984 и 1990 года рождения.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан, автомобилист, управлявший «Нивой» не имел водительского удостоверения и никогда его не получал. Он и его пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
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да по фото еще и на встречку вышли