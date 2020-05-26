В Городищенском районе иномарка вылетела с дороги и опрокинулась

26.05.2020 | 19:00

Один человек погиб и один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Городищенском районе Пензенской области. На участке трассы Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино автомобиль Toyota вылетел с проезжей части и перевернулся. Управлял машиной мужчина 1992 года рождения.

«Не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пассажир автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1991 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Водитель данного автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Иномарка восстановлению уже не подлежит. Эксперты выясняют, что стало причиной трагического происшествия, из-за чего машина вылетела с дороги и начала кувыркаться.