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Происшествия

В Городищенском районе иномарка вылетела с дороги и опрокинулась

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Один человек погиб и один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Городищенском районе Пензенской области. На участке трассы Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино автомобиль Toyota вылетел с проезжей части и перевернулся. Управлял машиной мужчина 1992 года рождения.

«Не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пассажир автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1991 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Водитель данного автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Иномарка восстановлению уже не подлежит. Эксперты выясняют, что стало причиной трагического происшествия, из-за чего машина вылетела с дороги и начала кувыркаться.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Эксперты выясняют, что стало причиной
Быстро поехали, вот и... доездились

Гость||

ничего особенного обычное дтп от большого знания пдд

Гость||

Ненавистники лад,ваши комментарии...

Гость||

Пассажир не был пристёгнут?Машина уже была битая и без рабочих подушек?

Имя: Гость
Комментарий:

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