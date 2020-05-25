Водителя вытащили из МАЗа за мгновение до того, как он вспыхнул

Во второй половине дня на улице Мира людям было на что посмотреть. На глазах прохожих и местных жителей прямо на перекрестке вспыхнул автомобиль МАЗ, груженый горячим асфальтом. Это было неожиданностью для всех.
«Шофер остановился - и вдруг у него вспыхнуло прямо оттуда. Он сидит - не поймет, в чем дело, сидит и смотрит. Потом я стою, два парня: «Вытащите, мужики, его! Он растерялся!» Они дверь открыли, вытащили его. Только вытащили - и тут... Молодцы! И со всех сторон машины, не дали перекинуться», - рассказала пенсионерка.
«В город ехал. Загорелось что-то в двигателе, что-то нагрелось», - пояснил водитель грузовика.
Горящий грузовик быстро потушили два пожарных расчета, сотрудники МЧС не дали зевакам долго наблюдать за чужим горем.
Причины воспламенения кабины машины выясняются.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
А что так мало новостей про этот маз? Всего лишь только три штуки.