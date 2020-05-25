Водителя вытащили из МАЗа за мгновение до того, как он вспыхнул

25.05.2020 | 18:22

Во второй половине дня на улице Мира людям было на что посмотреть. На глазах прохожих и местных жителей прямо на перекрестке вспыхнул автомобиль МАЗ, груженый горячим асфальтом. Это было неожиданностью для всех.

«Шофер остановился - и вдруг у него вспыхнуло прямо оттуда. Он сидит - не поймет, в чем дело, сидит и смотрит. Потом я стою, два парня: «Вытащите, мужики, его! Он растерялся!» Они дверь открыли, вытащили его. Только вытащили - и тут... Молодцы! И со всех сторон машины, не дали перекинуться», - рассказала пенсионерка.

«В город ехал. Загорелось что-то в двигателе, что-то нагрелось», - пояснил водитель грузовика.

Горящий грузовик быстро потушили два пожарных расчета, сотрудники МЧС не дали зевакам долго наблюдать за чужим горем.

Причины воспламенения кабины машины выясняются.