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Происшествия

В Пензе за один вечер произошли два ДТП у автомоек

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В четверг, 21 апреля, в Пензе с небольшим промежутком произошли два ДТП возле автомоек. О них порталу PenzaInform.ru рассказал руководитель Пензенской единой городской автомобильной службы спасения (ПегАсс). Он же и предоставил фото с мест происшествий.

Первая авария случилась около 17:00 у дома № 2Б на улице 40 лет Октября 2Б, напротив автомойки № 1.

«От поста ГИБДД в сторону Южной Поляны двигался Kia Sportage. В этот момент с мойки выезжал Volkswagen Passat. Он не уступил дорогу и получил сильный удар, от которого оторвалось переднее колесо», - рассказал очевидец.

Второе ДТП произошло часом позже, около 18:00, в противоположной части города - у дома № 1 на улице Ладожской.

«От путепровода в сторону Арбекова ехала «Лада-Калина» со скоростью около 60 километров в час. А водитель «Лады» 15-й модели решил не спеша повернуть на мойку «Зебра». У шофера «Калины» не было возможности избежать столкновения, и он с размаху ударил в переднее правое колесо «пятнадцатой». У обеих машин вытекло масло, они получили механические повреждения», - сообщил свидетель происшествия.

По его словам, люди в ДТП не пострадали, а поврежденные транспортные средства забрали эвакуаторы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вывод автомойки зло, надо закрывать

Гость||

Дикие буртасы и не так начудить могут.

Гость||

в результате дтп никто никому не помешал

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А водитель «Лады» 15-й модели решил не спеша повернуть на мойку «Зебра»
еще руководитель, а марки машин не знает))))) бездарь и в схеме значит ложные показания написал))) в каком месте это пятнашка???????????

Гость||

столкновения, и он с размаху ударил в переднее правое колесо «пятнадцатой

--

Прям с размаху?ударил в колесо?правое переднее))))

Гость||

Вот куда торопятся. Все кароновирус люди стали еще злее.

Гость||

Пензенской единой городской автомобильной службы спасения (ПегАсс). - это что за чудо?

Гость||

Гость писал(a):

столкновения, и он с размаху ударил в переднее правое колесо «пятнадцатой

--

Прям с размаху?ударил в колесо?правое переднее))))

а чё не в курсе??? на автовазе щас автоботов начали выпускать))))))))))))))

Гость||

гос номер 515 фигурирует и в первом и во втором дтп

Гость||

им короновирус в голову ударил))

Имя: Гость
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