Происшествия

На улице Калинина два отечественных авто не поделили дорогу

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Во вторник, 19 мая, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей.

По словам очевидца его последствий, приславшего запись с места в редакцию сетевого издания, авария произошла в районе домов № 106-108, на изгибе дороги.

После удара обе машины развернуло, они полностью перекрыли проезд в одном из направлений и создали помехи для движения в другом.

Транспортные средства получили механические повреждения. По неподтвержденной информации, в ДТП никто не пострадал.

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Гость||

Ну вот, еще одни дикари никому не помешали.

Гость||

Что ты людей поскудишь на себя сначала посмотри.

Гость||

Так так так, на ниве нарушил, пересек сплошную!

Имя: Гость
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