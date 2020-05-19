На улице Калинина два отечественных авто не поделили дорогу

Во вторник, 19 мая, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей.
По словам очевидца его последствий, приславшего запись с места в редакцию сетевого издания, авария произошла в районе домов № 106-108, на изгибе дороги.
После удара обе машины развернуло, они полностью перекрыли проезд в одном из направлений и создали помехи для движения в другом.
Транспортные средства получили механические повреждения. По неподтвержденной информации, в ДТП никто не пострадал.
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