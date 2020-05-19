На улице Калинина два отечественных авто не поделили дорогу

19.05.2020 | 10:35

Во вторник, 19 мая, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей.

По словам очевидца его последствий, приславшего запись с места в редакцию сетевого издания, авария произошла в районе домов № 106-108, на изгибе дороги.

После удара обе машины развернуло, они полностью перекрыли проезд в одном из направлений и создали помехи для движения в другом.

Транспортные средства получили механические повреждения. По неподтвержденной информации, в ДТП никто не пострадал.