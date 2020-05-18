В пойме реки в Лунинском районе нашли тело пропавшего пенсионера

18.05.2020 | 10:16

В Лунинском районе окончились поиски 77-летнего жителя поселка Лунино и села Манторово. Пенсионер пропал без вести 30 апреля.

Мужчину разыскивали родственники, волонтеры и полиция. Сообщалось, что он мог быть дезориентирован.

16 мая сельчанина обнаружили мертвым. Звонок об этом поступил в полицию в 16:35.

Тело нашли в пойме реки Шукши в 1,5 км от Сурской улицы поселка Лунино. Видимых признаков насильственной смерти на трупе при первичном осмотре не выявлено, рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального УМВД России.

Точную причину гибели пенсионера установит судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося проводится проверка.