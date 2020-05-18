Пассажирку «Лады» увезли в больницу после аварии на пр. Строителей

18.05.2020 | 17:55

В ГИБДД уточнили информацию по дорожно-транспортному происшествию, случившемуся на проспекте Строителей в Пензе в понедельник, 18 мая.

Напротив 175-го универсама в 15:20 столкнулись два автомобиля: «Лада-Гранта» с 46-летним водителем и Suzuki под управлением 44-летней женщины.

«В результате пассажир автомобиля «Лада» - женщина 1978 года рождения - получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Отечественная машина получила серьезные механические повреждения, после удара у нее оказалась разбита передняя часть.