На газоне на ул. Калинина в Пензе оказалась перевернутая легковушка

В воскресенье, 17 мая, очевидцы в социальных сетях сообщили об аварии, случившейся рядом с домом № 106 на улице Калинина.
На размещенном снимке запечатлен перевернувшийся на крышу легковой автомобиль. На земле видны следы колес, рядом с машиной столпились люди. Пострадавшие в объектив камеры не попали.
По словам автора фото, водитель зацепил бордюрный камень, после чего автомобиль опрокинулся. Официальной информации о происшедшем на данный момент нет.
«Там такой опасный поворот, и все несутся как ненормальные», «Как только начали их (бордюры. – Прим. ред.) ставить, так и начали переворачиваться машины. Меня на днях тоже таксист к бордюру прижимал. Хорошо не цапанул», - написали пользователи, прокомментировавшие ДТП.
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