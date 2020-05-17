На газоне на ул. Калинина в Пензе оказалась перевернутая легковушка

17.05.2020 | 13:09

В воскресенье, 17 мая, очевидцы в социальных сетях сообщили об аварии, случившейся рядом с домом № 106 на улице Калинина.

На размещенном снимке запечатлен перевернувшийся на крышу легковой автомобиль. На земле видны следы колес, рядом с машиной столпились люди. Пострадавшие в объектив камеры не попали.

По словам автора фото, водитель зацепил бордюрный камень, после чего автомобиль опрокинулся. Официальной информации о происшедшем на данный момент нет.

«Там такой опасный поворот, и все несутся как ненормальные», «Как только начали их (бордюры. – Прим. ред.) ставить, так и начали переворачиваться машины. Меня на днях тоже таксист к бордюру прижимал. Хорошо не цапанул», - написали пользователи, прокомментировавшие ДТП.