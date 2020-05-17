Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 мая 2020|14:27
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Происшествия

На газоне на ул. Калинина в Пензе оказалась перевернутая легковушка

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В воскресенье, 17 мая, очевидцы в социальных сетях сообщили об аварии, случившейся рядом с домом № 106 на улице Калинина.

На размещенном снимке запечатлен перевернувшийся на крышу легковой автомобиль. На земле видны следы колес, рядом с машиной столпились люди. Пострадавшие в объектив камеры не попали.

По словам автора фото, водитель зацепил бордюрный камень, после чего автомобиль опрокинулся. Официальной информации о происшедшем на данный момент нет.

«Там такой опасный поворот, и все несутся как ненормальные», «Как только начали их (бордюры. – Прим. ред.) ставить, так и начали переворачиваться машины. Меня на днях тоже таксист к бордюру прижимал. Хорошо не цапанул», - написали пользователи, прокомментировавшие ДТП.

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Источник — фото www.instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

Выпал из окна

Гость||

Прилег отдохнуть

Гость||

У меня сосед-мордвин. Такой симпатичный был. Лежал на диване, стал переворачиваться на другой бок и руку себе сломал. А эти дикари вообще зачем то за руль полезли!

Гость||

Низко пошел. К дождю видать.

Гость||

Поворот неопасный, если ехать с разрешенной скоростью.

Если пытаться улететь в стратосферу на ржавом ведре - то любой поворот опасный.

Имя: Гость
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