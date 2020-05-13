В Каменке мужчина не смог объяснить ночной визит в торговый центр

В ночь на вторник, 12 мая, в Каменке произошел инцидент: в торговом доме, находящемся под охраной, сработала тревожная сигнализация.
Через пять минут к объекту прибыл экипаж группы задержания Росгвардии. Бойцы осмотрели здание и обнаружили входную дверь открытой. Они немедленно сообщили о происходящем владельцу торгового центра и зашли внутрь.
В одной из комнат росгвардейцы заметили мужчину, который прятался за стойкой администратора, и задержали его. Ночной посетитель был настолько пьян, что не смог ответить на вопрос, как и зачем он проник в здание.
«При мужчине обнаружились перчатки, пассатижи, фонарик, а также штора, снятая с окна торгового дома. Для дальнейшего разбирательства 51-летнего задержанного передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Прос-с-стите! Как пройти в библиотеку?