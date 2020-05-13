В Каменке мужчина не смог объяснить ночной визит в торговый центр

13.05.2020 | 10:10

В ночь на вторник, 12 мая, в Каменке произошел инцидент: в торговом доме, находящемся под охраной, сработала тревожная сигнализация.

Через пять минут к объекту прибыл экипаж группы задержания Росгвардии. Бойцы осмотрели здание и обнаружили входную дверь открытой. Они немедленно сообщили о происходящем владельцу торгового центра и зашли внутрь.

В одной из комнат росгвардейцы заметили мужчину, который прятался за стойкой администратора, и задержали его. Ночной посетитель был настолько пьян, что не смог ответить на вопрос, как и зачем он проник в здание.

«При мужчине обнаружились перчатки, пассатижи, фонарик, а также штора, снятая с окна торгового дома. Для дальнейшего разбирательства 51-летнего задержанного передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.