Погибшим в ДТП в Нижнеломовском районе было около 20 лет

12.05.2020 | 19:48

Шансов выжить у людей в легковушке практически не было. Смертельное ДТП случилось ночью на трассе в Нижнеломовском районе. Там произошло трагическое столкновение двух транспортных средств.

«Автомобиля Renault Symbol под управлением водителя-мужчины 2001 года рождения и автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом под управлением водителя-мужчины 1982 года рождения», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Кроме человека, сидевшего за рулем легковушки, погибла и находившаяся в салоне пассажирка - девушка, которой, как и ему, было около 20 лет.