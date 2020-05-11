В Бессоновке Lifan застыл над канавой после ДТП с Volkswagen

Утром в понедельник, 11 мая, в Бессоновке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Авария произошла возле дома № 363 на пересечении улиц Центральной и Победной, неподалеку от железнодорожного переезда, в промежутке между 8:00 и 8:30.
Там столкнулись Volkswagen и Lifan. Оба вылетели с проезжей части на левую обочину, последний застыл над канавой.
Судя по кадрам, присланным в редакцию PenzaInform.ru очевидцем событий, на место прибыли сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и установить виновника аварии.
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