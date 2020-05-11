Сожитель погибшей в Вазерках женщины не смог вытащить ее из огня

11.05.2020 | 12:11

В Бессоновском районе проводится доследственная проверка по факту гибели двух женщин при пожаре в селе Вазерки.

ЧП случилось вечером в воскресенье, 10 мая, на улице Ера. По прибытии первых пожарных подразделений, сигнал которым поступил в 19:05, дом горел открытым огнем. Площадь пожара составила 90 кв. м.

Огонь потушили. Во время проливки и разбора конструкций строения спасатели нашли тела двух женщин в возрасте 42 и 70 лет.

«Мужчина 1973 года, проживающий в этом же доме, во время возникновения возгорания спал в гараже. Проснувшись, он попытался вытащить из дома сожительницу 1978 года рождения, но из-за открытого пламени и сильного задымления не смог этого сделать», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

На телах погибших, кроме ожогов, повреждений не обнаружили. Точную причину смерти сельчанок установят после судебно-медицинских экспертиз.