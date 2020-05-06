Происшествия

За 4 месяца в регионе по вине пьяных водителей погибло 6 человек

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6 человек погибло, еще 83 получили травмы различной степени тяжести на территории региона за 4 месяца 2020 года по вине водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Особенно много таких автолюбителей выпить появляется в период длинных выходных. Предыдущие теплые майские нерабочие дни не стали исключением.

«За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержано 107 водителей, в том числе 31 в городе Пензе», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

Теперь всем им предстоит заплатить штраф, его размер составляет 30 тысяч рублей. Кроме того, они будут лишены права управления автомобилем на срок до 2 лет.

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