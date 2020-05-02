Происшествия

На шемышейской трассе внедорожник сбил квадроциклиста

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В Пензенском районе произошло ДТП с участием мототранспорта. Видео с места происшествия появилось в Instagram в субботу, 2 мая.

«Внедорожник сбил двух квадроциклистов. Произошло это вчера на повороте к «Березовой роще», - дал пояснение к ролику автор.

На кадрах видно, что тяжелый автомобиль стоит на обочине трассы (полоса в сторону Пензы). Под колесами у него в луже темной жидкости лежит раздавленный квадроцикл, а неподалеку находится еще один.

«Человека тоже, что ли, убило?» - спрашивает голос за кадром.

Людей непосредственно на месте ДТП нет, но на повороте к санаторию «Березовая роща» видны два легковых автомобиля и несколько человек, а чуть дальше - фура.

«Если кому-то известны обстоятельства или участники происшествия, напишите», - просит автор поста.

В отделении пропаганды регионального управления ГИБДД рассказали, что произошло.

В 14:20 на 19-м километре дороги Пенза - Шемышейка произошло столкновение автомобиля Toyota Tundra с 41-летним мужчиной за рулем и квадроцикла Yamaha под управлением 18-летнего молодого человека.

«В результате квадроциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован», - уточнили в ведомстве.

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Источник — видео Анатолия Ниденса, https://www.instagram.com/p/B_rbTS6nAAl/
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Гость||

Какого квадрик делал на трассе?

Гость||

А говорите нищаем

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Под колесами у него в луже темной жидкости лежит раздавленный квадроцикл, а неподалеку находится еще один

 

«Человека тоже, что ли, убило?» - спрашивает голос за кадром.

конечно,написано же про темную жидкость-масло из человека вытекло

Гость||

Гость писал(a):

Какого квадрик делал на трассе?
какой один-два квадрика

Гость||

а третий квадрик в кювете валяется

Гость||

В Шемышейке ТРАССА?!!

Вот это новость!

Гость||

Вполне закономерный вариант, они и в городе тут летают. хорошо что люди не пострадали

Гость||

Гость писал(a):

А говорите нищаем
Дурачки говорят а ты слушаешь

Гость||

Так этим идиотам и надо.

Гость||

Гость писал(a):

А говорите нищаем
Ещё Л.И.Брежнев говорил: Советские люди стали жить бохгаче...,а про российских и говорить нечего!!!

Гость||

Открыли сезон.

Гость||

А сидели бы дома на самоизоляции и не попали в эту ситуацию.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На шемышейской трассе
Вот так!

Гость||

Нормально хрустнули.

Имя: Гость
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