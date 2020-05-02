На шемышейской трассе внедорожник сбил квадроциклиста

02.05.2020 | 12:09

В Пензенском районе произошло ДТП с участием мототранспорта. Видео с места происшествия появилось в Instagram в субботу, 2 мая.

«Внедорожник сбил двух квадроциклистов. Произошло это вчера на повороте к «Березовой роще», - дал пояснение к ролику автор.

На кадрах видно, что тяжелый автомобиль стоит на обочине трассы (полоса в сторону Пензы). Под колесами у него в луже темной жидкости лежит раздавленный квадроцикл, а неподалеку находится еще один.

«Человека тоже, что ли, убило?» - спрашивает голос за кадром.

Людей непосредственно на месте ДТП нет, но на повороте к санаторию «Березовая роща» видны два легковых автомобиля и несколько человек, а чуть дальше - фура.

«Если кому-то известны обстоятельства или участники происшествия, напишите», - просит автор поста.

В отделении пропаганды регионального управления ГИБДД рассказали, что произошло.

В 14:20 на 19-м километре дороги Пенза - Шемышейка произошло столкновение автомобиля Toyota Tundra с 41-летним мужчиной за рулем и квадроцикла Yamaha под управлением 18-летнего молодого человека.

«В результате квадроциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован», - уточнили в ведомстве.