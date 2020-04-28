Происшествия

В Пензенском районе фура разбилась о тележку с песком

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Во вторник, 28 апреля, в Пензенском районе произошло ДТП с участием большегруза.

Фото с места событий выложил в группе в социальной сети «ВКонтакте» очевидец. «Трасса Саратов - Нижний Новгород. Поворот на Ардым. ДТП. Без пострадавших. Время 13:00», - написал он.

На первом снимке видно, что на дороге стоит попавшая в ДТП фура. У нее настолько повреждена кабина, что от нее практически осталась лишь водительская дверь и фара под ней - все остальное смято и искорежено.

На следующем кадре видно, что препятствием на пути большегруза стал металлический прицеп с дощатыми бортами. Какое транспортное средство - трактор или грузовик - везет его, не запечатлено. Однако ясно, что в прицепе был песок, который после аварии оказался на проезжей части.

Автор фото добавил, что пострадавших в ДТП нет. Информацию подтвердили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы
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Гость||

какой песок, блин, зерно же..

Гость||

28.04.2020 14:56|

какой песок, блин, зерно же..

Тебе написали песок, значит песок!

В следующий раз напишут с коронавирусом, вирус оказался на проезжей части.

Гость||

Тележка???я оборвался....песок???я чуть не умер.каете дауны на ПИ.или вы не дауны,а просто бухает на работе

Гость||

Почему то я представляю "тележку" в виде магазиной, а тут целый прицеп

Гость||

В таких прицепах обычно зерно позят.

Имя: Гость
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