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Происшествия

Участник ДТП на парковке торгового центра получил серьезные травмы

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Неудачно припарковались. На стоянке одного из крупных торговых центров, расположенных на проспекте Строителей, произошло столкновение четырех машин.

«Автомобили ВАЗ-2114-40, Audi, Ford Mondeo и ВАЗ-21099», - перечислила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

У водителя «Лады» 14-й модели, молодого человека 1996 года рождения (он, по некоторым данным, и стал виновником случившегося), серьезные травмы. Пострадавший был госпитализирован с необычного места аварии. Небольшие ранения получила и пассажирка Audi, ее после осмотра врачи отпустили домой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Почему в Заречном отключили отопление в квартирах 27 апреля а в Пензе тянут? В Кузнецке 28 апреля начинают квартиры отключать.

Гость||

Вот раскурочил себя и еще 4 машины, сколько платить прийдется

Гость||

Так ему и надо. Одним идиотом на дороге меньше.

Гость||

Как такое вообще можно было устроить? Специально?

Гость||

Дебилы не переведутся никогда..

Гость||

Комментатор тоже получил ранение? что то с дикцией у него плоховато...

Имя: Гость
Комментарий:

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