Участник ДТП на парковке торгового центра получил серьезные травмы

Неудачно припарковались. На стоянке одного из крупных торговых центров, расположенных на проспекте Строителей, произошло столкновение четырех машин.
«Автомобили ВАЗ-2114-40, Audi, Ford Mondeo и ВАЗ-21099», - перечислила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.
У водителя «Лады» 14-й модели, молодого человека 1996 года рождения (он, по некоторым данным, и стал виновником случившегося), серьезные травмы. Пострадавший был госпитализирован с необычного места аварии. Небольшие ранения получила и пассажирка Audi, ее после осмотра врачи отпустили домой.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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