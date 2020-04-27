Участник ДТП на парковке торгового центра получил серьезные травмы

27.04.2020 | 18:24

Неудачно припарковались. На стоянке одного из крупных торговых центров, расположенных на проспекте Строителей, произошло столкновение четырех машин.

«Автомобили ВАЗ-2114-40, Audi, Ford Mondeo и ВАЗ-21099», - перечислила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

У водителя «Лады» 14-й модели, молодого человека 1996 года рождения (он, по некоторым данным, и стал виновником случившегося), серьезные травмы. Пострадавший был госпитализирован с необычного места аварии. Небольшие ранения получила и пассажирка Audi, ее после осмотра врачи отпустили домой.