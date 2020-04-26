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Происшествия

На трассе в Пензенском районе опрокинулся Renault с юношей за рулем

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В воскресенье, 26 апреля, на трассе у села Воскресеновка Пензенского района случилось ДТП, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 15:15 на 5-м километре дороги из Пензы в Кондоль водитель 2002 года рождения, находившийся за рулем Renault Logan, не справился с управлением и опрокинулся.

Фото последствий аварии появились в социальных сетях. В объектив пользователя попала легковушка, получившая серьезные механические повреждения: передняя часть авто сильно измята.

«Водитель был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

17 апреля участником ДТП на трассе в Лунинском районе также стал юный автомобилист. Молодой человек 2003 года рождения управлял ВАЗ-2109, вместе с ним в салоне находилось четверо его знакомых.

Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП погиб один из его пассажиров, двое были госпитализированы. Сам автомобилист с места аварии скрылся. Правоохранители нашли его лишь на следующий день.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Хорошая лоханка. Немного подшаманить и еще в такси лет 10 походит

Гость||

Судя по фото асфальтовое покрытие там отсутствует?

Гость||

попытка самоликвидироваться

Имя: Гость
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