На трассе в Пензенском районе опрокинулся Renault с юношей за рулем

В воскресенье, 26 апреля, на трассе у села Воскресеновка Пензенского района случилось ДТП, в котором пострадал человек.
По предварительным данным, в 15:15 на 5-м километре дороги из Пензы в Кондоль водитель 2002 года рождения, находившийся за рулем Renault Logan, не справился с управлением и опрокинулся.
Фото последствий аварии появились в социальных сетях. В объектив пользователя попала легковушка, получившая серьезные механические повреждения: передняя часть авто сильно измята.
«Водитель был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.
17 апреля участником ДТП на трассе в Лунинском районе также стал юный автомобилист. Молодой человек 2003 года рождения управлял ВАЗ-2109, вместе с ним в салоне находилось четверо его знакомых.
Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП погиб один из его пассажиров, двое были госпитализированы. Сам автомобилист с места аварии скрылся. Правоохранители нашли его лишь на следующий день.
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