В ГИБДД рассказали, кто попал в ночную аварию на Гидрострое

25.04.2020 | 10:37

В Госавтоинспекции порталу PenzaInform.ru рассказали подробности ночного ДТП, произошедшего у торгового центра «Слава».

Ранее очевидцы сообщили в соцсети «ВКонтакте», что автомобиль на большой скорости врезался в столб, расположенный на газоне, разделяющем проезжую часть на выезде на шемышейскую трассу. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

«По предварительным данным, 24 апреля в 23:58 у дома № 260 на улице Терновского мужчина 1982 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ-2115, допустил наезд на препятствие.

В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля - мужчина 1988-го и женщина 1986 года рождения - после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту ДТП проводится проверка.