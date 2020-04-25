Происшествия

В ГИБДД рассказали, кто попал в ночную аварию на Гидрострое

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В Госавтоинспекции порталу PenzaInform.ru рассказали подробности ночного ДТП, произошедшего у торгового центра «Слава».

Ранее очевидцы сообщили в соцсети «ВКонтакте», что автомобиль на большой скорости врезался в столб, расположенный на газоне, разделяющем проезжую часть на выезде на шемышейскую трассу. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

«По предварительным данным, 24 апреля в 23:58 у дома № 260 на улице Терновского мужчина 1982 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ-2115, допустил наезд на препятствие.

В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля - мужчина 1988-го и женщина 1986 года рождения - после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту ДТП проводится проверка.

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Источник — фото Рашида Тараканова, vk.com/penza_live
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Гость||

НА Гидрострое ? СЛУХ РЕЖЕТ !!!

В Гидрострое !!!!!!!!!! 11 мордвининформ это название микрорайона г Пензы а не острова

если вы НАНАкающие угоры то НАНАкайте везде НА Арбекове НА Терновке ...

Гость||

В рубашке родились, не иначе! Машина в хлам

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мужчина 1988-го и женщина 1986 года рождения - после оказания медицинской помощи были отпущены
А штраф за нарушение режима?

Имя: Гость
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