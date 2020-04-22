Происшествия

На проспекте Победы в Пензе ВАЗ въехал в автобус № 66

Печать

В среду, 22 апреля, у Монумента воинской и трудовой доблести в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта.

Напротив остановки «Проспект Победы» в автобус № 66, двигавшийся по маршруту в направлении центра города, врезался автомобиль ВАЗ-2114.

Судя по выложенным в Сеть снимкам с места аварии, легковой автомобиль получил механические повреждения: смята передняя часть.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и установить его виновника.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что, по предварительным данным, а аварии никто не пострадал.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото и видео invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы
0
0
0
0
 
Гость||

Я жене на диване каждый день въезжаю.

Гость||

никому не помешал?

Гость||

Гость писал(a):

Я жене на диване каждый день въезжаю.
Гость писал(a):
Я жене на диване каждый день въезжаю.
Здесь про 66 маршрут написано, а ты с женой на 69 катаешься!

Гость||

бешеный гонщик на тазике)))

Гость||

Один буртасским идиотом, который никому не мешает, на дороге меньше.

Гость||

Гость писал(a):

Здесь про 66 маршрут написано, а ты с женой на 69 катаешься!
ахахах... ржунимагу

Гость||

Автобусы вроде не ходят, людей не возят, а в аварию попадают, это как?

Гость||

Я один раз, заглядевшись в телефон, тоже врезался лбом в столб. Так ведь никто репортаж не делал!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте