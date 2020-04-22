На проспекте Победы в Пензе ВАЗ въехал в автобус № 66

22.04.2020 | 11:21

В среду, 22 апреля, у Монумента воинской и трудовой доблести в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта.

Напротив остановки «Проспект Победы» в автобус № 66, двигавшийся по маршруту в направлении центра города, врезался автомобиль ВАЗ-2114.

Судя по выложенным в Сеть снимкам с места аварии, легковой автомобиль получил механические повреждения: смята передняя часть.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и установить его виновника.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что, по предварительным данным, а аварии никто не пострадал.