На проспекте Победы в Пензе ВАЗ въехал в автобус № 66

В среду, 22 апреля, у Монумента воинской и трудовой доблести в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта.
Напротив остановки «Проспект Победы» в автобус № 66, двигавшийся по маршруту в направлении центра города, врезался автомобиль ВАЗ-2114.
Судя по выложенным в Сеть снимкам с места аварии, легковой автомобиль получил механические повреждения: смята передняя часть.
На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и установить его виновника.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что, по предварительным данным, а аварии никто не пострадал.
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