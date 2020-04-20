Происшествия

В Пензе водитель заплатит 450 тыс. сбитой на переходе девочке

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56-летний житель Пензы, который сбил на пешеходном переходе девочку-подростка, не смог добиться снижения размера компенсации, назначенного судом.

Инцидент произошел утром 13 сентября 2019 года в районе женского монастыря на улице Кирова. 13-летнюю девочку сбил автомобиль Chevrolet Niva, следовавший в направлении ул. Карла Маркса со стороны Кураева. За рулем внедорожника находился 56-летний мужчина.

Девочку доставили в больницу с телесными повреждениями, которые были квалифицированы как причинившие тяжкий вред ее здоровью. По факту случившегося возбудили дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Следствие пришло к выводу, что водитель, приближаясь к пешеходному переходу, не выбрал безопасную скорость и не убедился в отсутствии на зебре людей. Это и привело к ДТП.

Дело рассматривал Ленинский районный суд. Мужчине на полтора года ограничили свободу и на год лишили его права управления транспортными средствами. Кроме того, с него взыскали 450 тыс. руб. в качестве компенсации причиненного потерпевшей морального вреда.

Эта сумма показалась ему чрезмерной.

«Не оспаривая вины в совершении преступления и фактических обстоятельств дела, осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке в части гражданского иска, просил снизить размер исковых требований до 200 тыс. руб.», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Однако приговор был оставлен без изменения. Жалобу не удовлетворили.

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Гость||

Мало дали!

Гость||

На поселок надо было отправить что-бы соглашался с суммой ущерба.

Гость||

Ну может так дикари научатся вести себя в обществе.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

450 тыс. руб. в качестве компенсации причиненного потерпевшей морального вреда.
А кто то тут жаловались что мало дают за моралку?

Гость||

За пешеходный переход нужно лишать управления ТС минимум на 5 лет.

Имя: Гость
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