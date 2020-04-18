На Привокзальной и Долгорукова вода идет не в дома, а во двор

18.04.2020 | 18:30

Соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения и чаще мыть руки в условиях пандемии могут не все.

Жители двухэтажек на улице Привокзальной и Долгорукова в Пензе в очередной раз остались без воды. Зато во дворе ее хоть откачивай, говорят местные. Некоторые соорудили мостки, чтобы можно было выбраться из квартиры.

«Звонили в администрацию. Приехал с водокачки, перекрыл воду. Она текла всю ночь», - житель дома на улице Долгорукова Александр Григорьев.

Во дворе еще остались следы от предыдущих раскопок. В конце марта здесь была похожая ситуация: люди несколько дней находились в водной изоляции и условиях антисанитарии.

«Нам с четырьмя детьми без воды вообще никак. А сейчас еще и коронавирус, руки должны все мыть», - поясняла жительница дома на Привокзальной Виктория Телицына.

Вода вернулась в дома, но ненадолго: вскоре трубопровод вышел из строя.

«Перекрыли, заплатку поставили, включили - вроде пошла. А сейчас снова прорвало. Трубы-то менять надо - они лежат с 60-го года!» - раскрыл секрет житель дома на Привокзальной Евгений.

«Трубы - сборная команда. Здесь муфту обжимную поставили, там - просто резиновые шланги», - добавил Александр Григорьев.

Когда приедут устранять утечку, местные не осведомлены и боятся, что их коммунальные неприятности растянутся на всю пасхальную неделю.