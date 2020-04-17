На трассе М5 столкнулись КамАЗ и Mercedes, один человек погиб

17.04.2020 | 15:06

В пятницу, 17 апреля, в Пензенской области произошла автокатастрофа. Видео с места ДТП опубликовал очевидец в группе «Дорожная обстановка Пензы» в Viber.

Как указал автор, ДТП произошло возле села Михайловка Мокшанского района на трассе М5 «Урал».

На кадрах запечатлена выехавшая на обочину трассы фура. У КамАЗа серьезно разбита кабина. Рядом стоят спецавтомобили пожарных и скорой помощи, работают сотрудники ДПС.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали произошедшее.

По предварительным данным, в 13:40 на 585-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Mercedes, которым управлял 60-летний мужчина, и КамАЗ с 38-летним шофером.

Водитель иномарки скончался по дороге в больницу. Шофера КамАЗа скорая помощь доставила в лечебное учреждение.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - уточнили в ведомстве.