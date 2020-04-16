Происшествия

В Пензе участники ДТП перегородили съезд с Измайловского путепровода

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Утром в четверг, 16 апреля, Измайловский путепровод в Пензе превратился в каток.

«На Измайловском мосту тачки разворачивает, об отбойники бьются», - сообщил один из участников пензенского сообщества автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

К посту он прикрепил фотографию, на которой запечатлены три машины, в том числе одна с символикой «Яндекс.Такси». Они перегородили один из съездов с путепровода. Снимок был сделан в 6:47.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Машины получили незначительные повреждения.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:10, движение по Измайловскому мосту не затруднено. Нет автомобильных заторов и в других микрорайонах. Многие пензенцы в соответствии с требованиями властей остаются дома, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Индекс самоизоляции в городе составляет 3,5.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Утром в четверг, 16 апреля, Измайловский путепровод в Пензе прекратился в каток.
Как всегда неожиданно для наших коммунальных служб и их кураторов в правительстве Пензы?

Гость||

Где дорожники! Мосты посыпать нужно, лед просто жесть по утрам особенно!!!! Каток!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Как всегда неожиданно для наших
Почему неожиданно? Всё нормально.

Гость||

Гость писал(a):

Где дорожники! Мосты посыпать нужно,
Зачем?

Гость||

Ибо нефиг шататься, а дома надо сидеть! САМОИЗОЛЯЦИЯ!

Гость||

Гость писал(a):

САМОИЗОЛЯЦИЯ!
САМОизоляция.

Сиди дома, мы не против. Для надежности запрись в туалете!

Вот введет режим ЧП - будем дома сидеть, за счет госудаства.

А пока дома только бюджетные паразиты и сыкуны сидят.

Имя: Гость
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