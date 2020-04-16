В Пензе участники ДТП перегородили съезд с Измайловского путепровода

16.04.2020 | 08:18

Утром в четверг, 16 апреля, Измайловский путепровод в Пензе превратился в каток.

«На Измайловском мосту тачки разворачивает, об отбойники бьются», - сообщил один из участников пензенского сообщества автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

К посту он прикрепил фотографию, на которой запечатлены три машины, в том числе одна с символикой «Яндекс.Такси». Они перегородили один из съездов с путепровода. Снимок был сделан в 6:47.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Машины получили незначительные повреждения.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:10, движение по Измайловскому мосту не затруднено. Нет автомобильных заторов и в других микрорайонах. Многие пензенцы в соответствии с требованиями властей остаются дома, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Индекс самоизоляции в городе составляет 3,5.