Происшествия

Под Пензой легковой автомобиль вылетел в кювет и загорелся

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Вечером в среду, 15 апреля, под Пензой произошла авария. В поселке Мичуринском автомобиль Chevrolet Lanos врезался в препятствие, после чего съехал в кювет и воспламенился.

Фотографии и видеозапись с места ДТП были опубликованы в одной из пензенских групп в соцсети «Вконтакте».

«Время 17:44», - указал время съемки один из очевидцев.

«Улетел с дороги, машина загорелась», - уточнил другой.

На кадрах запечатлен обгоревший легковой автомобиль. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели.

По данным регионального ГУ МЧС, инцидент произошел в 17:20 на улице Захарова, 35. В тушении возгорания принимали участие пять сотрудников ведомства и одна единица спецтехники.

«Пострадавших нет», - пояснили в ГУ МЧС.

Официальных комментариев от представителей пензенского управления ГИБДД пока не поступало.

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Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Журналюги как всегда, услышали звон а не знают где он, лишь бы чего понаписать

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