Момент ДТП с Lacetti и «Ладой» в Терновке попал на камеру

Во вторник, 14 апреля, в микрорайоне Терновка в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - Chevrolet Lacetti и «Лады». Момент их столкновения попал на видео.
Авария произошла днем между 15 и 16 часами на пересечении улиц Терновского и Сухумской.
На кадрах видно, что иномарка выезжала со стороны Засечного на зеленый свет, а водитель отечественной машины двигался от аэропорта на красный и не затормозил в нужный момент.
После удара Lacetti остался в центре перекрестка, «Ладу» отнесло к светофору. Оба автомобиля получили механические повреждения.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Дальтоник