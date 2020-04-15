Происшествия

Момент ДТП с Lacetti и «Ладой» в Терновке попал на камеру

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Во вторник, 14 апреля, в микрорайоне Терновка в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - Chevrolet Lacetti и «Лады». Момент их столкновения попал на видео.

Авария произошла днем между 15 и 16 часами на пересечении улиц Терновского и Сухумской.

На кадрах видно, что иномарка выезжала со стороны Засечного на зеленый свет, а водитель отечественной машины двигался от аэропорта на красный и не затормозил в нужный момент.

После удара Lacetti остался в центре перекрестка, «Ладу» отнесло к светофору. Оба автомобиля получили механические повреждения.

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Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Дальтоник

Гость||

Интересно, на что он рассчитывал?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

водитель отечественной машины двигался от аэропорта на красный и не затормозил
чёткие поцыки не боятся и не тормозят

Гость||

Вы на дату в кадре смотрели ?! И это новостной сайт? Съемка 2012 года, ахахах. "Горячие" новости )))))))

Гость||

Интересно, на что он рассчитывал?
он априори не может рассчитывать, для этого нужен мозг

Гость||

Интересно, на что он рассчитывал?
на правило #никому_не_помешал

Гость||

Гость писал(a):

Вы на дату в кадре смотрели ?! И это новостной сайт? Съемка 2012 года, ахахах.
Болеешь?

Имя: Гость
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