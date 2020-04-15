Момент ДТП с Lacetti и «Ладой» в Терновке попал на камеру

15.04.2020 | 09:41

Во вторник, 14 апреля, в микрорайоне Терновка в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - Chevrolet Lacetti и «Лады». Момент их столкновения попал на видео.

Авария произошла днем между 15 и 16 часами на пересечении улиц Терновского и Сухумской.

На кадрах видно, что иномарка выезжала со стороны Засечного на зеленый свет, а водитель отечественной машины двигался от аэропорта на красный и не затормозил в нужный момент.

После удара Lacetti остался в центре перекрестка, «Ладу» отнесло к светофору. Оба автомобиля получили механические повреждения.