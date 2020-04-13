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Происшествия

На улице Свердлова в Пензе случилось ДТП с участием маршрутки

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В понедельник, 13 апреля, пересечение улиц Калинина и Свердлова стало местом столкновения трех транспортных средств: маршрутки № 34, грузовика и легковушки.

Об аварии редакции портала PenzaInform.ru сообщила очевидица.

«Столкнулись на всем ходу грузовая «Газель» и иномарка. Не пропустили друг друга. Звук столкновения такой жуткий был, что я аж подпрыгнула от страха», - рассказала пензячка.

По ее словам, маршрутка проезжала мимо, однако один из автомобилей после удара задел ее. Микроавтобус получил механические повреждения.

16 февраля на улице Свердлова в месте ее пересечения с Красной в серьезное ДТП попала маршрутка № 85. Она столкнулась с автомобилем Chevrolet. Машины сильно измяло. Семь человек, в том числе три пассажира микроавтобуса, получили травмы.

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