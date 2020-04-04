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Происшествия | В Лунинском районе из двух пожаров один оказался смертельным

04.04.2020|16:57
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Огонь унес жизни трех человек. Трагедия произошла в Лунинском районе в селе Липовка. Зарево пожара осветило улицу Луговую на восходе солнца. Частный деревянный дом пламя охватило за считанные минуты.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела трех человек: двух мужчин и одной женщины. С указанными гражданами неоднократно проводилась разъяснительная работа по мерам пожарной безопасности. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении», - сообщил заместитель начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Вячеслав Тарасов.

Погибшие - жившие совместно мужчина 1963-го и женщина 1965 годов рождения, а так же их 43-летний знакомый. По словам очевидцев-сельчан, накануне компания пребывала в алкогольной эйфории. Судя по количеству пустой тары рядом со сгоревшим домом, там не только в роковой день употребляли.

«Уважаемые граждане Пензенской области! Находясь на самоизоляции, не пренебрегайте мерами пожарной безопасности и соблюдайте ее требования в быту, не употребляйте алкоголь, будьте осторожны, берегите себя и близких», - призвал Вячеслав Тарасов.

Отличились и жители другого села в Лунинском районе. В Засурском местная жительница решила навести порядок на своем участке, а в итоге ничего не осталось от соседнего двора.

«Ветром все понесло в левую сторону - и на дом, и на сарай. Пришлось вызвать пожарную часть. До сих пор тушат. Своими силами мы не смогли потушить», - рассказала женщина.

«Это произошло из-за беспечности граждан. Не только гражданки, которая развела костер в нарушение норм по безопасности (без первичных средств пожаротушения), но из-за нарушения правил пожарной безопасности собственниками соседнего земельного участка, на котором не были своевременно произведены покос травы и уборка сгораемых материалов», - пояснил начальник отдела УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Серов.

По данным специалистов регионального управления МЧС России, в последнее время участились случаи возгорания сухой травы.

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