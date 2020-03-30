30.03.2020 | 11:54

В воскресенье, 29 марта, 16-летнему парню и 17-летней девушке, решившим сделать фото в Засечном, потребовалась помощь росгвардейцев и спасателей.

Ради красивого кадра подростки забрались на арт-объект в виде плота, пришвартованный к берегу, но из-за сильного течения их отнесло на середину водоема.

Около 17:00 находившиеся на берегу люди, обеспокоившись, позвонили в правоохранительные органы. Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, плот находился на расстоянии около 80 метров от берега.

«Двое спасателей, снарядившись в гидрокостюмы, доплыли до плота, привязали к нему канат, а сотрудники Росгвардии вытянули арт-объект к берегу. Замерзшие и испуганные ребята благополучно выбрались на сушу, правоохранители тут же связались с родителями молодых людей. После чего парня и девушку посадили в патрульный автомобиль и доставили в ОМВД России по Пензенскому району для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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