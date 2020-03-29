29.03.2020 | 09:52

В воскресенье, 29 марта, в поселке Чаадаевка Городищенского района произошел пожар. Роликом, запечатлевшим клубы черного дыма, которые поднимаются над заводом на 2-й Луговой улице, в соцсети «ВКонтакте» поделился очевидец.

В 9:31 на месте ЧП работали 53 спасателя, прибывшие на 15 спецмашинах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, вызов пожарным бригадам поступил в 5:03.

Горит кровля одноэтажного здания на площади 1 000 квадратных метров. Работники самостоятельно покинули завод.

По предварительным данным, никто не пострадал, уточнили в пресс-службе.

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