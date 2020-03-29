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Происшествия | На месте серьезного пожара в поселке Чаадаевка работают 53 спасателя

29.03.2020|09:52
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В воскресенье, 29 марта, в поселке Чаадаевка Городищенского района произошел пожар. Роликом, запечатлевшим клубы черного дыма, которые поднимаются над заводом на 2-й Луговой улице, в соцсети «ВКонтакте» поделился очевидец.

В 9:31 на месте ЧП работали 53 спасателя, прибывшие на 15 спецмашинах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, вызов пожарным бригадам поступил в 5:03.

Горит кровля одноэтажного здания на площади 1 000 квадратных метров. Работники самостоятельно покинули завод.

По предварительным данным, никто не пострадал, уточнили в пресс-службе.

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Источник — видео Антона Яйкова, vk.com/podslushano058, фото регионального ГУ МЧС России
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Гость|29.03.2020 10:15|

penzainform.ru писал(a):

Работники самостоятельно покинули завод.
А в стране КАРАНТИН!!!

Гость|29.03.2020 10:30|

Гость писал(a):

А в стране КАРАНТИН!!!
Нету карантина. Просто нерабочая неделя. Чтоб потом сказать: "Вы сами виноваты. Надо было дома сидеть"

Гость|29.03.2020 10:38|

Гость писал(a):

Просто нерабочая неделя.
И протоколы на улицах не составляются? И подъезды не закрывают? И не дежурит полиция у домов? Может хватит врать!

Гость|29.03.2020 10:49|

Какие работники? А как же сидеть дома в изоляции?

Гость|29.03.2020 11:05|

НЕ хотели отпускать работников на карантин?

Гость|29.03.2020 11:23|

Был сейчас на рынке центральном.Сложилось впечатление,что снимают фильм ужасов про эпидемию.Раньше люди ходили просто задумчивые,так сейчас ещё все поголовно озираются,взгляд у большинства обречённый.

Гость|29.03.2020 11:29|

Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мужу помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- http://xx.org.ua/alco

Гость|29.03.2020 11:32|

Слава Богу,что все живы!

Имя: Гость
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