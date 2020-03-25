25.03.2020 | 17:22

Нижний Ломов в шоке. Переулок Заречный, дом № 11. Больше нет такого адреса в районном центре. Нет и семерых людей. Две женщины, столько же мужчин, девочки-близняшки и еще один ребенок сгорели заживо.

Трагедия на окраине Нижнего Ломова произошла примерно в час ночи. Соседи вызвали пожарных.

«Гляжу, у меня во дворе там свет. Думаю, может, я свет не выключила, а потом к терраске подошла, как увидала зарево - и упала около порога. Хотела открыть дверь, а Саша кричит: «Тетя Валя, выходи!» А у меня сил нет, я упала и никак не встану», - рассказала жительница города Валентина Изосимова.

«Нормальная обычная семья. Мама жила с четырьмя детьми. Двое ночевали у бабушки, двое находились тут, и был ребенок подруги еще. Она была с подругой и с двумя мужчинами, которые приходили в гости вечером. Семья нормальная, мама рабочая. Они малообеспеченные, многодетные, а так все у них в порядке было», - сообщила заместитель главы администрации Нижнеломовского района Валентина Акмашева.

«Мне маленьких жалко. Они такие первоклассники-двойняшки, такие хорошенькие, и Оксанка была очень хорошая. Кто знает, что там случилось», - отметила жительница Нижнего Ломова Евгения Николаевна.

«Будем изучать семьи погибших, устанавливать, какие в этих семьях были проблемы, как работали службы УМВД, в частности ПДН, участковые инспекторы, как работали социальные службы с этими семьями. О причинах пока говорить рано. Думаю, позже мы озвучим эти причины», - пояснила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

По факту гибели в огне семерых человек, в том числе троих детей, возбуждено уголовное дело. Предварительная версия жуткой трагедии - неосторожное обращение с огнем.

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