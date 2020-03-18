18.03.2020 | 11:07

В ночь на вторник, 17 марта, в селе Богословка Пензенского района произошел пожар в школе.

Сигнал о возгорании в учебном заведении, расположенном на улице Советской, 7, поступил на пульт дежурного в 1:50. На ликвидацию пожара прибыли 17 человек на шести спецавтомобилях.

«На первом этаже наблюдалось сильное задымление. Как выяснилось, в кабинете труда выгорело помещение инструментальной кладовой, где размещалось оборудование для занятий технологией, на площади 20 квадратных метров», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В 1:59 пожар был локализован, в 2:09 - ликвидирован. Пострадавших нет. Причины ЧП устанавливают специалисты.

«Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», - призывают спасатели жителей Пензенской области.

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