13.03.2020 | 16:56

В пятницу, 13 марта, в районе частного сектора Пензы, который в народе называют Нахаловкой, произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сигнал о возгорании дома на улице Парижской Коммуны поступил на пульт дежурного в 14:46. На ликвидацию пожара выехал 21 человек на 5 спецавтомобилях.

Когда пожарные прибыли на место, дом уже горел открытым пламенем. Огонь уничтожил кровлю и мансардный этаж на площади 100 квадратных метров, здание выгорело внутри на 70 «квадратах».

После ликвидации возгорания в доме был обнаружен погибшим 57-летний мужчина.

Проводится проверка. Причину смертельного пожара предстоит установить специалистам.