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Происшествия | В Пензе устроили погоню за водителем Mercedes с чужим удостоверением

12.03.2020|09:27
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В Пензе задержали 30-летнего местного жителя, находившегося в розыске.

Мужчина не являлся в суд по возбужденному в отношении него делу о нарушении правил дорожного движения.

Росгвардейцы получили задание остановить автомобиль Mercedes, на котором передвигался горожанин. Они заметили машину на улице Гагарина и организовали преследование. По требованию правоохранителей водитель остановился.

«Установив его личность, стражи порядка убедились, что именно он разыскивается. Мужчина был задержан на месте. При этом выяснилось, что задержанный ранее был лишен прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, сейчас же он использовал водительское удостоверение брата», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Для разбирательства его доставили в отдел полиции.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|12.03.2020 09:47|

Близнецы?..

Гость|12.03.2020 09:49|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе устроили погоню за водителем Mercedes с чужим удостоверением
И вновь браво "журналистам" Пензинформ! Заголовок, как всегда, и в бровь и в глаз. Скучали-скучали росгвардейцы и тут им приходит гениальная мысль. Не погоняться ли нам? А что из этого вышло, читайте в бестселлере пензенского информресурса.

Гость|12.03.2020 10:06|

Ты какой-то злой вечно

Гость|12.03.2020 10:13|

Росгвардия имеет право заменять ГИБДД?

Имя: Гость
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