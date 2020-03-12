В Пензе устроили погоню за водителем Mercedes с чужим удостоверением

12.03.2020 | 09:27

В Пензе задержали 30-летнего местного жителя, находившегося в розыске.

Мужчина не являлся в суд по возбужденному в отношении него делу о нарушении правил дорожного движения.

Росгвардейцы получили задание остановить автомобиль Mercedes, на котором передвигался горожанин. Они заметили машину на улице Гагарина и организовали преследование. По требованию правоохранителей водитель остановился.

«Установив его личность, стражи порядка убедились, что именно он разыскивается. Мужчина был задержан на месте. При этом выяснилось, что задержанный ранее был лишен прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, сейчас же он использовал водительское удостоверение брата», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Для разбирательства его доставили в отдел полиции.

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